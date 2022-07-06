Американцы при попытке запустить праздничный салют взорвали автомобиль

В США во время празднования Дня независимости 4 июля семья запустила фейерверк у себя во дворе и в результате взорвала машину. Кадры появились в социальных сетях 6 июля.

На записи видно, как семья отдыхает во дворе своего дома в тот момент, когда мужчины зажигают фейерверк. Затем снаряд начинает дымиться и выстреливает в сторону людей и автомобиля, в котором также находилась пиротехника.

На видеозаписи слышны непрекращающиеся «выстрелы» по садовой мебели.

27 июня в Санкт-Петербурге 59-летней туристке из Подмосковья пробило грудь петардой. Инцидент произошел в центре культурной столицы — возле Казанского кафедрального собора. Правоохранительные органы задержали недалеко от места преступления подозреваемого. Им оказался 40-летний сварщик одного из заводов.