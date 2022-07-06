Дело возбудили после стрельбы из автомата из окна многоэтажки в Апрелевке

Подмосковная полиция возбудила в среду, 6 июля, уголовное дело по факту стрельбы из окна многоэтажного дома в Апрелевке. Об этом сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

По словам представителя ведомства, полицейским поступило сообщение о том, что из окна одного из многоэтажных домов на улице Дубки мужчина стреляет из предмета, похожего на автоматическое оружие.

«В результате отработки поступившей информации полицейскими по вышеуказанному адресу установлен и задержан местный житель 1978 года рождения. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавших в результате инцидента нет», — сказала Петрова агентству городских новостей «Москва».

Рядом со зданием, откуда по непонятной причине начал палить местный житель, располагается детский сад, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день «Известия» сообщали, что были задержаны стрелявший мужчина и еще два человека. У стрелявшего изъяли охолощенный автомат.

Также выяснилось, что он работает бортпроводником в одной из российских авиакомпаний, передает RT.