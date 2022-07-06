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МИД РФ допустил усугубление ситуации с безопасностью на Балтике и в Арктике

МИД РФ допустил усугубление ситуации с безопасностью на Балтике и в Арктике после вступления Финляндии и Швеции в НАТО
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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО станет еще одним шагом к эскалации политической и военной напряженности в Европе и усугубит ситуацию с безопасностью на Балтике и в Арктике. Об этом 6 июля заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

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«Подписание Финляндией и Швецией протокола о вступлении в НАТО — это еще один шаг к эскалации политической и военной напряженности в Европе. Хельсинки и Стокгольм должны понимать, что присоединение к Североатлантическому блоку усугубит обстановку на Балтике и в Арктике», —отметил он.

По мнению Зайцева, Финляндия и Швеция после присоединения к альянсу попадут под большее влияние США и станут объектами военного планирования альянса.

«Прискорбно, что два независимых государства, чей голос всегда был заметен и кто внес значимый вклад в становление важнейших элементов военной безопасности после холодной войны, согласились разделить удел натовской прифронтовой периферии, по сути дать себя вовлечь в чужую геополитическую игру против России», — заявил он.

Зайцев добавил, что, готовясь войти в НАТО, Хельсинки и Стокгольм должны «осознавать последствия».

«Любые меры, принимаемые в этих государствах для создания угрозы безопасности нашей страны, неизбежно встретят ответную реакцию», — подчеркнул он.

О запуске процесса ратификации договоров о вступлении Финляндии и Швеции в альянс объявил 5 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Подписать договоры должны все члены Североатлантического альянса. Генсек призвал ускорить процесс ратификации протоколов.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что Минобороны РФ располагает планом по мерам обеспечения государственной безопасности на случай вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

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