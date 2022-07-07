Гастроэнтеролог рассказала об опасности контакта с некоторыми луговыми цветами

Летом повышается риск отравления токсичным веществами, которые содержатся в ядовитых ягодах и луговых цветах, грибах, а также перезревших и недозревших фруктах. Об этом «Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Герасименко.

Как отметила специалист, многие токсичные веществах в малых количествах используются в качестве лекарственных средств в фармакологии, однако в больших дозах эти вещества ядовиты и даже опасны для жизни.

По словам врача, отравление возникает, когда человек употребляет или вдыхает токсичное вещество, или когда оно попадает на кожу, слизистую оболочку рта, носа или глаз.

Чаще всего случаи отравления связаны с употреблением в пищу перезревших или недозревших овощей и фруктов. В частности, это может быть позеленевшая картошка, зеленый томат или перезревший баклажан — они содержат соланин, который в больших дозах поражает печень и почки.

«В недозрелых томатах содержится от 9 до 32 мг соланина, что само по себе не страшно, но 400 г вещества — это уже смертельная доза. При этом в 100 г спелых томатов содержится 0,7 мг соланина — в таких дозах вещество оказывает болеутоляющее, антиоксидантное, противовоспалительное, мочегонное, спазмолитическое, гипотензивное действие, укрепляет капилляры, борется с грибками и вирусами, помогает при заболеваниях печени и верхних дыхательных путей», — подчеркнула Герасименко.

Не менее опасным может стать отравление ядовитыми ягодами или луговыми цветами. В связи с этим эксперт перечислила растения и ягоды, которые следует избегать летом. В их числе белена черная, дурман обыкновенный, клещевина обыкновенная (10 семян для детей могут привести к летальному исходу). Ядовитыми являются ягоды паслёна, волчеягодника, ландыша, вороньего глаза.

Также встречается отравление косточками плодов — абрикоса, вишни, сливы, терновника, миндаля — они содержат синильную кислоту, которая блокирует дыхательный центр. Употребление 100 г абрикосовых ядрышек может быть смертельно для человека.

Опасность также представляют грибы, особенно бледная поганка и мухомор: ребенку достаточно съесть 1/3 небольшого гриба, чтобы получить смертельно опасную дозу. Токсичны также серый опенок и кирпично-красный опенок. Кроме того, встречаются в клинической практике и отравления ложными лисичками и сморчками.



«Симптомы отравления могут появиться как сразу после того, как человек съел ядовитый гриб или ягоду, так и в течение нескольких часов. Это тошнота, рвота, многократный жидкий стул, слабость, головная боль, головокружение, повышение температуры», — указала Герасименко.

При признаках отравления следует вызвать бригаду скорой помощи, а до ее приезда срочно провести промывание желудка, обильно пить воду, вызвать рвоту, добавила врач.

1 июля врач-диетолог Наталия Герасимова порекомендовала в жару пить богатую минералами воду, а также отказаться от сладких газированных напитков и алкоголя. Не менее полезной также будет кокосовая вода, содержащая много витаминов и минералов и обладающая приятным вкусом и запахом.