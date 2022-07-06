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Минобороны России заявило об уничтожении ВС РФ двух американских РСЗО HIMARS в Донбассе

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Российские войска высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили две американские пусковые установки системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и два склада боеприпасов к ним в районе Малотарановка ДНР. Об этом рассказал 6 июля официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения зенитно-ракетной системы С-300 украинских войск в районе Широколановки Николаевской области и пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области.

Российские военные уничтожили на Донбассе американские РСЗО HIMARS. Спецоперация 6 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
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«На восточной окраине населенного пункта Соледар авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады, на котором хранилось 1,5 тыс. снарядов различного калибра и более ста противотанковых ракетных комплексов иностранного производства», — добавил Конашенков.

По последней информации Минобороны РФ, всего с начала проведения спецоперации у Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено 353 зенитных ракетных комплекса, 720 боевых машин РСЗО, 3096 орудий полевой артиллерии и минометов и др.

4 июля в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВКС РФ уничтожили семь пунктов управления ВСУ, в том числе 25-й воздушно-десантной бригады в районе Северска.

30 июня российские войска высокоточным оружием морского базирования уничтожили пункт управления группировки «Хортица» ВСУ в районе Днепропетровска.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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