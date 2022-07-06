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Детским лагерям Оренбуржья предоставят субсидию на капремонт

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Правительство Оренбургской области выделило больше 41,8 млн рублей на ремонт детских оздоровительных лагерей. Субсидии получат четыре муниципалитета.

Заявки на конкурсный отбор подали Бугуруслан, Бузулук, Троицк, Оренбург, Новосергиевский и Акбулакский районы. Об этом сообщает 56orb.ru. В Бугуруслане средства получит лагерь «Лесная сказка», где планируется ремонт спального корпуса и бассейна. В лагере «Чайка» в Новотроицке в порядок приведут кровлю, окна и дверные блоки. В Оренбурге пройдет ремонт лагеря «Юность», а в Новосергиевском районе — лагеря «Орленок».

Власти отмечают, что на модернизацию объектов инфраструктуры планировалось направить 50 млн рублей. Остаток субсидии распределят в ближайшее время.

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