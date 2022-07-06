Детским лагерям Оренбуржья предоставят субсидию на капремонт
Правительство Оренбургской области выделило больше 41,8 млн рублей на ремонт детских оздоровительных лагерей. Субсидии получат четыре муниципалитета.
Заявки на конкурсный отбор подали Бугуруслан, Бузулук, Троицк, Оренбург, Новосергиевский и Акбулакский районы. Об этом сообщает 56orb.ru. В Бугуруслане средства получит лагерь «Лесная сказка», где планируется ремонт спального корпуса и бассейна. В лагере «Чайка» в Новотроицке в порядок приведут кровлю, окна и дверные блоки. В Оренбурге пройдет ремонт лагеря «Юность», а в Новосергиевском районе — лагеря «Орленок».
Власти отмечают, что на модернизацию объектов инфраструктуры планировалось направить 50 млн рублей. Остаток субсидии распределят в ближайшее время.