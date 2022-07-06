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Песков заявил о недружественной позиции Японии в отношении РФ, не ведущей к энергодиалогу

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Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков назвал 6 июля позицию Японии по отношению к России крайне недружественной.

«Это не способствует развитию торгово-экономических отношений, которые включают в себя и энергодиалог тоже», — отметил представитель Кремля.

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Таким образом Песков усомнился в возможности реализации инициативы японского премьер-министра Фумио Кисиды об ограничении цены на нефть из России.

Эта инициатива обсуждалась 3 июля на саммите G7. Тогда Кисида раскрыл механизм снижения цен на российскую нефть. По планам министра, он позволит установить цены вдвое ниже актуальных и ограничить возможность продавать топливо дороже.

Однако японские эксперты не уверены в эффективности этого механизма. Основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба указал, что любые попытки повлиять на доход России от продажи энергоносителей будут бесполезны без привлечения Индии и Китая. Он отметил, что в текущих обстоятельствах это невозможно.

30 июня вице-премьер РФ Александр Новак спрогнозировал, что политически мотивированная идея «коллективного Запада» установить ограничения на формирование цен на нефть из России приведет к дестабилизации на рынке и росту котировок.

17 июня президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума назвал причиной всех неблагоприятных процессов в мировой повестке безответственную макроэкономическую политику стран G7.

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