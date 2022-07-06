Двух уральцев будут судить за обман 16 пенсионеров на 3,8 млн рублей

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело по факту мошенничества организованной преступной группы. Злоумышленники похитили больше 3,8 млн рублей у 16 пенсионеров.

По версии следствия, в январе 2022 года мошенники звонили потерпевшим и сообщали им заведомо ложные сведения о ДТП с участием родственников. Пожилым людям предлагали передать деньги, чтобы их близких не привлекли к уголовной ответственности. В прокуратура считают, что двое обвиняемых выполняли роль курьеров. Они приезжали к пенсионерам, забирали деньги и вносили их на подконтрольные преступной группе счета.

ИА «Ура.ру» отмечает, что операцией руководили лица, которые находятся за пределами РФ.

Уголовные дела возбуждены по фактам мошенничества и покушения на мошенничество.

В Татарстане мошенница позвонила пенсионерке и представилась ее внучкой. Она сообщила, что якобы попала в ДТП. Затем с пожилой женщиной разговаривали «сотрудник правоохранительных органов» и «врач». Они убедили потерпевшую, что для решения всех вопросов требуется передать крупную сумму денег. Пенсионерка отдала 4,6 млн рублей курьеру.