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Хоккеиста Федотова вновь госпитализировали

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Хоккеист сборной России Иван Федотов снова попал в больницу. Об этом 6 июля сообщил журналист Сергей Орлов в эфире «Матч ТВ».

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«По нашим сведениям, Федотов находится в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны РФ с обострением гастрита. Пройти на территорию не получается, потому что тут КПП, просят не снимать. Как относятся жители? Многие люди ему желают добра. Западные журналисты не интересовались ситуацией», — рассказал Орлов.

25-летний вратарь был задержан сотрудниками военкомата 1 июля в Санкт-Петербурге. Известно, что оперативники уголовного розыска ждали появления Федотова в разных районах города по просьбе военной прокуратуры. В тот же день спортсмен был госпитализирован с подозрением на гастрит на фоне нервного срыва, сообщал «Спорт-Экспресс».

На следующий день стало известно, что серебряный призер Олимпийских игр может быть осужден на срок до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу.

4 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация президента не занимается организацией проведения призыва на срочную службу, поэтому этот вопрос надо адресовать в Министерство обороны.

В тот же день Федотова привезли в Северодвинск для прохождения службы. По словам адвоката хоккеиста, туда его отправили с территории Военно-морского госпиталя Санкт-Петербурга, куда вратарь попал, после того как ему стало плохо в военкомате.

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