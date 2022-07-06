Lada объявила о старте продаж спортивной Granta с кондиционером

Lada Granta Drive Active 2022 модельного года, несмотря на некоторые технические упрощения, сохранила спортивные элементы шасси. В качестве опции доступен кондиционер, которого пока лишены обычные версии модели. В создании машины большое участие приняли специалисты подразделения Lada Sport, сообщила пресс-служба предприятия.

На машине установлена короткоходная подвеска со спортивными настройками. Шасси позволяет уверенно проходить острые виражи, сохраняя при этом достаточный уровень комфорта на дорогах общего пользования. В качестве силового агрегата использован 1,6-литровый двигатель мощностью 90 л.с. (90 л. с.) в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Внешне Granta Drive Active’22 обладает характерным спортивным обвесом, а бамперы отличаются более выразительным рельефом. Спортивный стиль автомобиля подчеркивают такие детали как красная окантовка на бамперах, хромированный наконечник выхлопной трубы, а также 15-дюймовые легкосплавные диски, в которых сочетается ажурный рисунок спиц, черный глянец и алмазная полировка.

В интерьере применена контрастная отделка в ярко-красном цвете: вставки на сиденьях, подсветка шкалы приборов, строчка на кожаной оплетке руля и кожуха рычага коробки передач. Передние сиденья обладают анатомическим рельефом — это повышает комфорт ежедневных поездок и улучшает чувство автомобиля во время активного пилотирования.

В оснащение модели входят дневные ходовые огни, электроусилитель рулевого управления, электростеклоподъемники передних дверей, зеркала с обогревом и электроприводом, аудиоподготовка и 4 динамика, бортовой компьютер, центральный замок, розетка 12V на центральной консоли, подсветка вещего ящика и багажного отделения, крепления для детских сидений ISOFIX и др. К заказу доступны версии Granta Drive Active, оборудованные кондиционером. Позже, по данным паблика Avtograd News, кондиционер получат и обычные версии машины.

Цены на Granta Drive Active стартуют с отметки 784 900 рублей.

5 июня «Известия» сообщали, что Lada Granta стала самым популярным новым автомобилем в России в июне текущего года. Жители РФ приобрели за месяц 3359 машин этой модели. Волжский автозавод намерен увеличить производство Lada Granta в июле на 30%, до 10 тыс. штук.