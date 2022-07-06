Следственный комитет попросил заочно арестовать политолога Пивоварова

Сотрудники Следственного комитета России (СК РФ) в среду, 6 июля, попросили заочно арестовать научного руководителя Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук Юрия Пивоварова. Его обвиняют по делу о растрате, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Екатерина Буравцова.

«В суд поступило ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пивоварова Юрия Сергеевича», — заявила Буравцова в беседе с «РИА Новости».

72-летнему доктору политических наук Юрию Пивоварову заочно предъявили обвинение по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата) и объявили его в международный розыск.

30 июля оперативники столичного ГУ МВД задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау в качестве обвиняемого в хищении средств университета на сумму, превышающую 21 млн рублей. Его задержали благодаря показаниям главного фигуранта дела, экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и бывшего заместителя гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгения Зака.

Мау был отправлен под домашний арест до 7 августа. Ему выдвинули обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Мау грозит до 10 лет лишения свободы.