Врачи в Подмосковье спасли 11-летнюю девочку с ножевым ранением сердца

В Московской области врачи спасли 11-летнюю пациентку с колото-резаной раной груди и ранением правого желудочка сердца. Об этом в среду, 6 июля, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Девочку доставили в Щелковскую областную больницу в тяжелом состоянии. По словам главврача медучреждения Антона Демидова, ребенок потерял 600 мл крови, пишет «Москва 24».

«Мы экстренно провели операцию. Ушили рану сердца, поставили дренажи в правую и левую плевральную полости. Подключили девочку к искусственной вентиляции легких. Благодаря слаженным действиям состояние ребенка стабилизировалось», — цитирует врача телеканал «360».

В настоящее время жизни девочки ничто не угрожает. Юная пациентка находится под наблюдением врачей и продолжает лечение в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского.

Ранение девочка получила 3 июля в подмосковном Щелкове, уточняет агентство городских новостей «Москва». 42-летний отец в состоянии алкогольного опьянения ударил ребенка ножом. В региональном СК уточнили, что после этого нападавший вызвал такси и отвез пострадавшую в больницу. В отношении мужчины, ударившего дочь ножом, возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Суд заключил его под стражу.

Назначены судебно-медицинская, дактилоскопическая, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

В июне врачи в Московской области экстренно прооперировали 11-летнюю девочку, которую лягнула в живот лошадь. Медики уточнили, что объем внутреннего кровотечения составил 2,3 л. Врачи ушили разрыв печени, во время операции применили прибор для реинфузии крови, что позволило собрать кровь пациентки, излившуюся в рану, очистить ее и направить обратно в кровоток.