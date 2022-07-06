Проект капитального ремонта двух мостов разработают в Орске

В Орске (Оренбургская область) подведены итоги тендера на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта двух автомобильных мостов. Выполнять работы будет компания из Оренбурга.

По данным «Урал56.Ру», ООО «Мост-Проект» стало единственным участником аукциона. Стоимость контракта превышает 6 млн рублей. Проект капремонта должен быть составлен до 1 ноября.

Еще в 2020 году прокуратура подала иск в суд из-за плохого состояния путепроводов в районе улицы Водоканальной. На конструкциях выявлен ряд дефектов, из-за которых мосты не соответствуют регламентам безопасности и национальным стандартам. В частности, на отдельных участках отсутствовало перильное ограждение по тротуару, отмечались проломы в плитах тротуарного настила, имелись сквозные трещины в дорожном покрытии. В 2021 году движение закрыли. На текущий момент на путепроводе уложили выравнивающий слой асфальта, движение открыто, но скорость автомобилей не должна превышать 20 км/ч.