Глава Евросовета заявил о работе G7 над запретом российского золота

Евросоюз изучает возможность запрета российского золота. Об этом 6 июля заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Работа над санкциями продолжается. Совместно с нашими партнерами из «Группы семи» (G7) мы изучаем ограничения против российского золота. Сейчас главным приоритетом должно стать полное исполнение всеми странами уже принятых санкций», — сказал Мишель на заседании Европейского парламента.

1 июля о работе Евросоюза над санкциями против золота из России сообщало агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. После этого постоянный представитель РФ в ЕС Владимир Чижов заявил, что этот металл имеет минимальный уровень экспорта в Европу.

5 июля правительство Японии утвердило запрет российского золота. Ранее, 28 июня, такие же санкции ввели США. Отмечалось, что запрет не касается золота, которое находилось за пределами РФ на момент вступления в силу данного распоряжения. 27 июня о запрете ряда товаров из золота объявила Канада.

26 июня президент США Джо Байден вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сообщил, что G7 объявит о запрете импорта российского золота в страны объединения. На следующий день в Кремле заявили, что в случае запрета Россия переориентируется на рынки, где этот драгметалл больше востребован, а также есть более комфортные и законные экономические режимы.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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