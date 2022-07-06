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Турция потребовала от Финляндии и Швеции выдать членов РПК и FETO

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Фото: Global Look Press/dpa/Lukas Schulze
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Турция направила письменный запрос Финляндии и Швеции с требованием экстрадиции членов «террористических» организаций. Об этом 6 июля сообщил глава минюста страны Бекир Боздаг, передает телеканал NTV.

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В частности, Анкара потребовала выдачи представителей Рабочей партии Курдистана (РПК) и структуры проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которую она обвиняет в попытке переворота в 2016 году.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. Однако против принятия этих стран в альянс выступила Турция. 8 июня Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО двух скандинавских стран. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с организациями, которые Анкара считает террористическими, включая РПК, FETO и их филиалы.

28 июня турецкая сторона поддержала вступление двух стран в альянс, подписав соответствующий меморандум. Турция, Финляндия и Швеция заявили о намерении поддерживать друг друга в борьбе с терроризмом.

5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран — членов Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении этих двух государств в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Швеции и Финляндии к альянсу станет наиболее стремительным за все время его существования.

Кремль не раз обращал внимание, что НАТО нацелено на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не приносит безопасности Европе. При этом он отметил, что не считает вступление Финляндии и Швеции в альянс экзистенциальной угрозой для России.

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