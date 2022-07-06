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Жительница Свердловской области во сне задавила двухмесячную дочь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Жительницу города Краснотурьинск Свердловской области осудили на десять месяцев по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), из-за того что она 3 мая во сне задавила свою двухмесячную дочь во сне. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону (СК РФ)

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«По уголовному делу проведен осмотр места происшествия и тела погибшей, назначена и проведена соответствующая экспертиза, допрошен ряд свидетелей. 34-летняя мать находилась в состоянии опьянения», — говорится на сайте ведомства.

Подсудимая положила свою грудную дочь на диван, легла рядом с ней и уснула. В процессе она навалилась на ребенка, сдавила ей грудную клетку, в результате чего девочка скончалась.

9 сентября 2021 года в городе Вилючинск Камчатского края следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти ребенку. В ночь на 6 сентября 29-летняя подозреваемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, легла спать и уложила рядом с собой пятимесячную дочь. Находясь во сне, женщина своим телом перекрыла дыхание ребенка. В результате девочка задохнулась и умерла.

2 августа женщину в Южно-Сахалинске заподозрили в том, что она во сне задавила своего двухмесячного сына. 26-летняя подозреваемая уснула вместе с ребенком на диване и во сне своим телом придавила младенца. Смерть ребенка наступила в результате «механической асфиксии от сдавления грудной клетки и живота».

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