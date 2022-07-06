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Во «Вкусно — и точка» назвали виновника испорченных птицами булок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В пресс-службе российской сети ресторанов «Вкусно — и точка» прокомментировали 6 июля «Известиям» инцидент в Алтуфьево в Москве, где булки, лежавшие на лотке на улице, стали клевать птицы. Произошедшее вызвало бурное реакцию в соцсетях.

«При проверке записей с камер наблюдения удалось установить, что птиц на палету с продуктами привлек корм, который преднамеренно рассыпал прохожий», — объяснили в пресс-службе сети ресторанов происхождение испорченных птицами булок.

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В подтверждение сказанного с «Известиями» поделились фрагментом того самого момента, когда неизвестный прохожий рассыпал корм.

В пресс-службе «Вкусно — и точка» отметили, что абсолютно все продукты из верхних лотков были утилизированы.

«Качество и безопасность продукции являются главными приоритетами «Вкусно — и точка», — заключили в компании.

12 июня стало известно, что бывший McDonald's в России теперь будет называться «Вкусно — и точка». По мнению гендиректора компании в РФ Олега Пароева, название «легко интегрируется в существующие концепции сервиса». Также он отметил, что компания сохранила систему отношений с поставщиками и потребители не заметят разницы меню и вкусов.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне санкций из-за спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Временно были закрыты 850 ресторанов с сохранением зарплаты сотрудников. Решение тогда объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

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