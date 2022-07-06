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В Москве на рабочего обрушилась железная конструкция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Железная конструкция обрушилась на рабочего в Москве. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в оперативных службах столицы.

По данным телеканал «360», инцидент произошел на территории промзоны, расположенной в Нагорном проезде, 7, ст. 13.

На место прибыли спасатели. Специалисты приступили к работам по деблокации пострадавшего. Рядом дежурит бригада медиков. Отмечается, что рабочий находится без признаков жизни.

5 июля власти Кузбасса рассказали о состоянии пострадавших при обрушении породы в шахте «Распадская-Коксовая» в Междуреченске в Кемеровской области. Двое пострадавших Кемеровской области, где произошло обрушение горной породы, получили травмы средней степени тяжести, угрозы их жизни нет.

Позднее стало известно о двух погибших горняках. Ранее они не выходили на связь, велись их поиски, отмечает телеканал «Звезда». Они находились в месте, где произошло обрушение, пишет Life.ru.

Из-за подземных толчков в 5 км от города на этой шахте 5 июля произошло обрушение горной породы. На тот момент в шахте находились 189 человек, пишет НСН. Спасатели вывели на поверхность 46 человек, один вышел самостоятельно, еще 140 человек подняли на поверхность.

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