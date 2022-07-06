МВД: помощник Колокольцева генерал-лейтенант Умнов задержан по делу о злоупотреблениях

Общественная наблюдательная комиссия Москвы сообщила 6 июля о задержании помощника главы Министерства внутренних дел России, генерал-лейтенанта Сергея Умнова. Он обвиняется в злоупотреблениях должностными полномочиями. В настоящее время Умнов доставлен в изолятор временного содержания (ИВС) на Петровке.

«Умнов был задержан и доставлен в Москву. Он находится в ИВС на Петровке, 38. ‹...› Виновным себя он не признает», — говорится в сообщении.

Ранее в среду в МВД РФ сообщили о том, что сотрудники ФСБ России и главного управления собственной безопасности МВД выявили факты злоупотребления полномочиями сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Помимо Умнова фигурантами уголовного дела стали начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексей Семенов и бывший замначальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Иван Абакумов. Они задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Следствие было установлено, что в период с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти допускали злоупотребления должностными полномочиями. Силовики приобретали на средства Фонда содействия программам ГУВД Спб и ЛО имущество в целях личного использования.

Известно, что трех задержанных допросят в Москве.

Накануне сообщалось, что сотрудники центрального аппарата ФСБ проводят обыски у Умнова. В тот же день прошли обыски у Семенова. Тогда же в Крыму задержали Абакумова.

Заместитель председателя профсоюза МВД Санкт-Петербурга Александр Михайлов рассказал, что Семенов и Умнов были близки. Именно Умнов пригласил Семенова работать в МВД Петербурга и Ленобласти, где впоследствии Семенов занял должность начальника ГИБДД, уточнил он.