Реклама
Прямой эфир
Политика
Встреча Путина с лидерами думских фракций состоится 7 июля
Мир
В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS
Мир
ФСБ раскрыла покушение на начальника УСИН по Херсонской области
Общество
В Минпросвещения заявили о несоответствии части учебных заведений требованиям безопасности
Общество
МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в четверг в Москве
Общество
Каждая седьмая электронная сигарета на территории России сделана подпольно
Экономика
Глава Евросовета заявил о работе G7 над запретом российского золота
Мир
Турция потребовала от Финляндии и Швеции выдать членов РПК и FETO
Общество
Ученый высказался о возможной причастности США к пандемии коронавируса
Экономика
ЕК в середине июля представит экстренный план на случай отключения Россией газа
Общество
Помогавшие в борьбе с COVID-19 студенты получат льготы при зачислении в ординатуру

Стали известны подробности о новом поколении Mitsubishi L200

0
Фото: Mitsubishi Motors
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Mitsubishi, разрабатывая новую модель пикапа L200, скорее всего, будет использовать некоторые технические и стилистические решения, которые используются при производстве легкого грузовика Nissan Navara, сообщили специалисты портала Motor1.com.

Джак-заместитель: круг претендентов на завод «Москвич» сузился
Китайский автопроизводитель заменит не только Renault, но и фургоны-иномарки

Судя по снимкам, в профиль новый грузовик не претерпит больших изменений, сохранив классические формы пикапа.

В носовой части машины появится новая радиаторная решетка. Дизайн решетки очень похож на тот, что используется в аналогичной детали у Navara.

Основной блок освещения скомпонован в верхней части передней панели, также пропали большие фонари заднего света.

Скорее всего, увеличатся габаритные размеры новинки. Больше станет колесная база пикапа. Это позволит увеличить как размер кабины, так и площадь кузова для грузов.

Точных данный о силовой линейке пока нет, но, скорее всего, японцы предложат потребителям на выбор целую обойму бензиновых и дизельных двигателей в зависимости от рынка. Не исключено также, что в будущем появятся гибридные или полностью электрические версии пикапа. Официальный дебют новой машины должен состояться ближе к 2024 году.

1 июля «Известия» сообщали, что из коммерческого грузовичка «УАЗ Профи» сделали экскурсионный кабриолет. Вместо кузова установлена оригинальная платформа с сиденьями для туристов. В получившемся импровизированном салоне можно разместить до восьми пассажиров.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022