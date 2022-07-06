Стали известны подробности о новом поколении Mitsubishi L200

Компания Mitsubishi, разрабатывая новую модель пикапа L200, скорее всего, будет использовать некоторые технические и стилистические решения, которые используются при производстве легкого грузовика Nissan Navara, сообщили специалисты портала Motor1.com.

Судя по снимкам, в профиль новый грузовик не претерпит больших изменений, сохранив классические формы пикапа.

В носовой части машины появится новая радиаторная решетка. Дизайн решетки очень похож на тот, что используется в аналогичной детали у Navara.

Основной блок освещения скомпонован в верхней части передней панели, также пропали большие фонари заднего света.

Скорее всего, увеличатся габаритные размеры новинки. Больше станет колесная база пикапа. Это позволит увеличить как размер кабины, так и площадь кузова для грузов.

Точных данный о силовой линейке пока нет, но, скорее всего, японцы предложат потребителям на выбор целую обойму бензиновых и дизельных двигателей в зависимости от рынка. Не исключено также, что в будущем появятся гибридные или полностью электрические версии пикапа. Официальный дебют новой машины должен состояться ближе к 2024 году.

1 июля «Известия» сообщали, что из коммерческого грузовичка «УАЗ Профи» сделали экскурсионный кабриолет. Вместо кузова установлена оригинальная платформа с сиденьями для туристов. В получившемся импровизированном салоне можно разместить до восьми пассажиров.