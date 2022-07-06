В Минпросвещения заявили о несоответствии части учебных заведений требованиям безопасности

Не все учебные заведения РФ отвечают требованиям антитеррористической безопасности, на их оснащение требуется 41,9 млрд рублей. Об этом в среду, 6 июля, заявил статс-секретарь замминистра просвещения РФ Андрей Корнеев.

«Данные по июню показали, что мероприятия по антитеррористической защищенности выполнены не в полном объеме», — сказал он на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

По его словам, на сегодняшний день насчитывается более 83 тыс. таких образовательных организаций, они ранжированы по четырем категориям опасности. Согласно данным министерства мероприятия по защищенности не выполнены на 47% организациями первой категории, на 59% — второй, на 49% — третьей, на 67% — четвертой.

27 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меры антитеррористической безопасности в России максимально усилены из-за угроз терактов. При этом он уточнил, что применение дополнительных мер является прерогативой силовых ведомств.

17 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России утвердило требования к антитеррористической защищенности детских лагерей, а также разработает меры по обеспечению безопасности всех школ. Он подчеркнул, что вне зависимости от того, где именно расположена общеобразовательная организация, требования должны будут соблюдаться в полном объеме.

До этого, 13 мая, президент России Владимир Путин поручил российским властям внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности учебных заведений.