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В Совбезе заявили о «лае США» в попытках устроить трибунал над Россией

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Попытки США расследовать действия России являются «отвратительным лаем». Об этом завил 6 июля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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«Те, кто так твердо уверовал в свою исключительность и безнаказанность? Те, кто считает вправе судить других, но быть неподсудным для любого суда? С Россией так не получится. Они это отлично понимают. Поэтому поганые «псы войны» и заходятся своим отвратительным лаем. Но США и их никчемные шавки должны помнить слова Писания: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы» (Библия. Мф. 7:1–2)», — привел зампред Совбеза РФ слова из Священного Писания в своем Telegram-канале.

Как заметил Медведев, США сами всегда вели «бессмысленные войны» вдали от своей страны во Второй мировой войне и после нее. И поэтому не могут обвинять в том же самом Россию.

«Бессмысленные войны вдали от своей страны США вели и дальше. Без правил и без оглядки на мировое сообщество, которое «первому среди равных» вовсе не указ. Насколько губительны последствия таких вторжений, хорошо знают. Список длинный, причем постоянно пополняемый», — написал политик.

В пример Медведев привел действия Соединенных Штатов во Вьетнаме и Корее, Югославии и Ираке, на Кубе, в Афганистане и Сирии. Он также указал, что США, собираясь устроить «показательный процесс» и осудить Россию за действия на Украине, не могут этого сделать, так как на их собственном счету имеются совершенные властями страны безнаказанные военные преступления и убийства людей, которые до сих пор еще не встретили никакого осуждения в финансируемых ими же международных структурах.

Ранее в среду сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в комментарии «Известиям» поделилась мнением, что президент США Джо Байден втягивает планету в новую мировую войну. По ее мнению, волна насилия, охватившая США, является следствием череды кризисов, плавно охватывающих страну: энергетического, финансового и экономического. Всё это привело к тому, что большинство американцев считают курс Байдена провальным, полагает Ковитиди.

5 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США придерживаются изначальной позиции по взаимодействию с Украиной и всестороннему оказанию помощи Киеву. Вместе с тем, по ее словам, США стремятся обеспечить Киеву наиболее выгодную позицию для защиты своих национальных интересов за столом переговоров, когда придет время.

Ранее, 21 июня, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действия Байдена в условиях кризиса на Украине могут закончиться мировой войной. Он назвал политику действующей администрации США безумием.

Самый низкий рейтинг Байдена был зафиксирован в мае. Он составил 36%.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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