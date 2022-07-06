В Кремле высказались по вопросу денонсации договора РФ и Норвегии

В Кремле отсутствует позиция по поводу возможности денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств для решения проблемы с доставкой грузов в русские поселения архипелага Шпицберген. Об этом 6 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Насколько мы понимаем, в парламенте идет разговор об изучении этого вопроса. Разумеется, рассматриваются возможности. Ситуация непростая, никакой позиции официальной на этот счет нет. Надеемся, что получится путем диалога решить этот вопрос», — сказал он журналистам, комментируя обсуждение данной темы депутатами Госдумы.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты российского парламента по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации или приостановлении договора с Норвегией на фоне ситуации со Шпицбергеном. Осло отреагировал на предложение, заявив, что договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не подлежит денонсации.

28 июня стало известно, что в середине июня Норвегия отклонила заявку РФ на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что подобными действиями Осло нарушил договор от 1920 года, по которому Россия признает суверенитет Норвегии над Шпицбергеном в обмен на неприкосновенность поселений и право транспортного сообщения с ними.

МИД России заявил, что недружественные действия Норвегии, связанные с отказом пропускать грузы для россиян на архипелаге Шпицберген, неизбежно приведут к ответным мерам Москвы.