Почти 40 лифтов заменили в медицинских учреждениях Подмосковья

За несколько месяцев в Московской области заменили 39 лифтов в медицинских учреждениях. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный минздрав.

С начала 2021 года в 83 учреждениях удалось обновить 200 лифтов. По словам первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой, оборудование должно быть в исправном состоянии и соответствовать требованиям безопасности. На работы по замене лифтов из бюджета Подмосковья направлено 778 млн рублей.

Специалисты устанавливают оборудование и кабины белорусского и отечественного производства. В лифтах имеются датчики, которые не позволяют дверям закрыться при входе и выходе пассажиров. Кроме того, они приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В июне в распоряжение Раменской и Сергиево-Посадской больниц поступили новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Общая стоимость комплексов составила около 29 млн рублей.