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Япония не обращалась в посольство РФ по ситуации с «Сахалином-2»

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Фото: ТАСС/Александр Семенов
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Правительство Японии до настоящего момента не обращалось в посольство России по поводу возникших сложностей с проектом по сжиженному природному газу «Сахалин-2». Такое заявление сделал посол РФ в Токио Михаил Галузин.

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«Если у японской стороны есть какие-то дополнительные вопросы, конечно, она вправе обратиться по дипломатическим каналам. Но могу сказать, что на данный момент в наше посольство пока обращений нет», — рассказал дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

Во вторник, 5 июля, министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси рассказал об отправке дипмиссии России запроса на пояснение относительно указа президента страны Владимира Путина о проекте «Сахалин-2». Тогда Хаяси отрицал важность завода для обеспечения стабильных энергопоставок для Токио.

4 июля заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара заявил, что Токио планирует отстаивать свои интересы в «Сахалине-2». В местном правительстве указали на важность данного проекта для обеспечения жителей электроэнергией и газом. 3 июля президент компании Mitsui O.S.K. Lines Такеши Хасимото подчеркнул, что государство продолжит закупать и перевозить российский газ из-за сложной ситуации в энергетической отрасли Японии.

Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере 30 июня по причине недружественной политики западных государств. В документе предписана смена оператора «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд». Имущество компании будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству сжиженного природного газа (СПГ). С 2009 года из ежегодно производимых 10 млн т газа около 60% приходится на Японию, что составляет почти весь ее импорт голубого топлива из РФ.

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