Двое рабочих погибли на нефтегазовом месторождении в Казахстане

На нефтегазовом месторождении Тенгиз в Казахстане произошел взрыв трубы. Об этом 6 июля сообщил департамент полиции Атырауской области.

«6 июля около 09:55 (07:55 мск) в Жылыойском районе на месторождении Тенгиз произошел взрыв трубы, в результате которого погибли двое рабочих 1985 года рождения», — цитирует пресс-службу ТАСС.

В департаменте уточнили, что еще трое рабочих получили различные травмы. Им оказывается медицинская помощь.

19 мая в Южной Корее произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Ульсане, являющемся третьим по мощности в стране. В результате пострадали по меньшей мере восемь человек.