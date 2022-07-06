Литераторы из 70 регионов России подали заявки на участие в конкурсе Чуковского

На литературный конкурс имени Корнея Чуковского поступило рекордное количество заявок — 989. Они пришли из 70 российских регионов, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, организаторы конкурса рады, что «премия вызывает интерес у авторов со всей России». О желании принять участие в конкурсе заявили писатели, поэты и переводчики из 101 города. Больше всего заявок прислали из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Ярославля.

Победителей выберут в семи номинациях, призовой фон каждой составляет 1 млн рублей. Традиционно больше всего работ поступает в категории «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от восьми до 12 лет», рассказала вице-мэр. Также премию вручают за лучшие поэтические сборники для детей и лучшие переводы на русский язык детских произведений.

В шести профильных номинациях работы участников оценят эксперты в области детской литературы. Жюри возглавляет детский писатель, поэт, драматург и сценарист Андрей Усачев. Сопредседатель жюри — Дмитрий Чуковский, правнук Корнея Чуковского.

Победитель седьмой номинации — «Лучшее произведение для детей по мнению читателей» — будет выбран народным голосованием на сайте проекта «Активный гражданин».

Конкурс проводит столичный департамент культуры. В этом году начало приема работ приурочили к юбилею со дня рождения Корнея Чуковского и Международному дню детской книги, который отмечается 2 апреля.

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