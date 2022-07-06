В Москве организуют более 100 мероприятий ко Дню семьи, любви и верности

По случаю Дня семьи, любви и верности в Москве подготовили праздничные программы с фестивалями, выступлениями артистов и творческими занятиями. Мероприятия пройдут по всему городу: в библиотеках, парках, музеях и кинотеатрах, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Культурные площадки приглашают москвичей и туристов присоединиться к экскурсиям, лекциям, кинопоказам, побывать на выставках и поучаствовать в викторинах. Всего запланировано больше 110 мероприятий. Основная их часть пройдет непосредственно в День семьи, любви и верности — 8 июля, а остальные можно будет посетить до конца месяца», — отметила вице-мэр.

В саду «Эрмитаж» 8 июля состоится концерт, на котором выступят вокальные и инструментальные ансамбли, лауреаты российских и международных конкурсов, фольклорные коллективы. 13 июля там пройдет «Ромашковый бал», участников которого ждут конкурсы, мастер-классы по танцам и флористике.

Дом культуры «Стимул» и театральная студия «Ультрамарин» 8 июля приглашают на мини-спектакль по произведениям античной литературы, под музыку известных композиторов прочтут стихи Александра Пушкина, Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Уильяма Шекспира.

В тот же день в библиотеке № 89 в Восточном районе состоится семейная викторина на знание неразлучных пар героев разных произведений. Посетители получат в подарок букетик полевых ромашек — символ праздника.

В музее-заповеднике «Царицыно» 9 июля пройдет летний семейный фестиваль, в рамках которого запланированы концерты и мастер-классы. В усадьбе «Кусково» 10 июля организуют занятия по созданию анимации и семейные чтения в традициях XIX века, когда было принято читать книги вслух и обмениваться мнениями после.

В кинотеатрах сети «Москино» («Вымпел», «Космос», «Искра», «Спутник» и «Березка») 8 и 25 июля покажут такие советские фильмы, как «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Родня».

День семьи, любви и верности отмечается с 2008 года. Праздник приурочен ко Дню памяти Петра и Февронии — святых покровителей семьи и брака. В конце июня текущего года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому День семьи, любви и верности стал официальным праздником.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.