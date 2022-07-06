Экзотическую змею обнаружили на улице в Томске

Жители Томска обнаружили на улице Лыткина экзотическую змею. Пресмыкающееся отдадут на передержку, пока не найдется хозяин.

Изначально горожане предположили, что по улице ползала гадюка. Завкафедры зоологии позвоночных и экологии Томского государственного университета Вадим Ярцев пояснил, что змея на самом деле относится к экзотическим видам и не является ядовитой. Один из томичей забрал змею домой. Ярцев намерен определить вид рептилии, а затем передать ее на передержку террариумистам. Об этом сообщает РИА «Томск».

Специалист уточнил, что лучшим вариантом будет передача змеи ее изначальному владельцу. Ярцев пояснил, что домашние змеи часто сбегают, если в террариумах есть щели, либо террариумы оборудованы без крышки. При встрече со змеей учены рекомендует соблюдать осторожность. Ядовитыми являются гадюки, их отличает черный цвет. Также гадюки могут быть темного окраса с темным зигзагообразным узором на спине. Экзотические змеи, которых заводят для домашних террариумов, не являются ядовитыми.