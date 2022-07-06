Подросток погиб при наезде пассажирского поезда в Саратове

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту наезда пассажирского поезда на 17-летнего подростка. От полученных травм юноша скончался на месте.

Трагедия произошла на перегоне Липовский — Тарханы. По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте, мальчик шел по железнодорожным путям и слушал музыку в наушниках. Из-за этого он не заметил поезд, следовавший по маршруту Астрахань — Нижневартовск. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Следователи провели осмотр места происшествия и опросили сотрудников локомотивной бригады. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

5 июля в Тюмени 61-летний мужчина пострадал при наезде грузового поезда. Потерпевший пытался перейти пути на перегоне Утяшево — Тюмень.