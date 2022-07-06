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Алишер Усманов отозвал иск о разводе с Ириной Винер

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Фото: Global Look Press/Russian Look/Roman Denisov
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Основатель одного из крупнейших горно-металлургических холдингов России «Металлоинвест» Алишер Усманов отозвал свой иск о разводе с Ириной Винер-Усмановой, главным тренером сборной России по художественной гимнастике.

Дело — сторона: кто помогает семьям избежать развода
Конфликт между супругами почти всегда можно урегулировать

О начале бракоразводного процесса пары стало известно 19 мая. Истцом по данному гражданскому делу выступил Усманов.

В среду, 6 июля, мировой судья судебного участка района Крылатское в Москве прекратил производство по иску о расторжении брака между супругами.

«Производство по гражданскому иску прекратить в связи с отказом истца от исковых требований», — огласил решение судья, передает «РИА Новости».

Усманов и Винер поженились в 1992 году.

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