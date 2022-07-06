В Москве на перекрестках появится «вафельная» разметка нового вида

В Москве на четырех перекрестках в центре города появится вафельная разметка нового вида. Об этом 6 июля сообщается Telegram-канал столичного дептранса.

Речь идет об альтернативном, минималистичном варианте разметки, которую предложили в ЦОДД: она состоит всего из двух сплошных желтых полос, которые образуют квадрат либо прямоугольник по периметру перекрестка. Традиционного внутреннего рисунка в виде вафельницы не будет.

Новая минималистичная вафельная разметка позволит решить сразу несколько задач: во-первых, она не будет перекрывать другие разметки, то ест, ее можно будет совмещать с разметками 1.7 (прерывистые полосы траектории движения) и 1.14.3 (диагональный переход).

Во-вторых, на такую разметку уйдет меньше краски и термопластика. Третьим плюсом станет улучшенное сцепление с дорожным полотном благодаря отсутствию сетки из полос на асфальте внутри границ самой «вафли». Эту особенность отметят мотоциклисты, подчеркнули в ведомстве.

Первый «вафельный» перекресток нового типа появится на пересечении улицы Лесная с Новослободской и Палихой, второй — на пересечении улицы 1-й Брестской с улицей Гашека, третий — на перекрестке 1-Брестской и улицы Юлиуса Фучика, а четвертый — на пересечении Звенигородского шоссе с улицей 1905 года.

Результаты эксперимента дептранс Москвы планирует подвести в декабре этого года.

7 июня в Москве появился первый 3D-пешеходный переход. Разметка находится на набережной у главного входа в Северный речной вокзал в Левобережном районе. Предложение создать такой пешеходный переход было согласовано с Центром организации дорожного движения, ЦОДД.