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Рынок криповалют показал сокращение на фоне сжатия ликвидности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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За последнюю неделю на рынке криптовалют наблюдается сокращение — примерно на 6%. Об этом 6 июля пишет газета «Деловой Петербург».

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По данным информационного ресурса Coingecko, к 17:30 мск 5 июля капитализация всех находящихся в обращении криптомонет составляла $918 млрд. Примерно такое же падение, в 6%, показал и биткоин, опустившись в цене до $19,5 тыс.

Наиболее серьезное сокращение показал эфир: его цена составила $1,1 тыс., на 8% меньше, чем неделю ранее.

Ни одна позиция из топ-10 самых капитализированных криптовалют не показала роста. Антилидерами оказались солана (–13%) и риппл (–11%).

«Глобальная проблема на рынке — сокращение доступной ликвидности, которая и является основным драйвером котировок. Происходит это на фоне увеличения ставок ФРС США в рамках борьбы с инфляцией», — объяснил старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

По его словам, тенденция к подорожанию актуальна для всех инструментов фондирования, однако криптовалютный рынок отличается отсутствием «активов-убежищ». Поэтому инвесторы в стремлении уберечь капитал покидают этот сегмент экономики.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Крипторынок страдает от сжатия ликвидности»

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