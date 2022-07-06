Минобороны Канады разрешило военным красить волосы и делать маникюр

Вооруженные силы Канады во вторник, 5 июля, анонсировали изменения в устав внешнего вида военнослужащих. По данным сайта местного минобороны, поправки вступят в силу в первых числах сентября текущего года.

«Общая цель обновленных инструкций по одежде канадских Вооруженных сил состоит в том, чтобы сделать политику более инклюзивной и менее запретительной, <…> предоставить членам CAF большую свободу в принятии личного решения относительно их внешнего вида при условии, что безопасность и оперативная эффективность всегда сохраняются», — говорится в анонсе военного ведомства.

Так, по мнению минобороны, ныне существующие требования уже не идут в ногу со временем и не способны отвечать стандартам. Все военнослужащие смогут носить волосы любой длины и красить их в любые цвета. Снимается запрет на бритье бороды, бакенбард и усов любой формы. Единственное условие — опрятный вид.

Также на лицо можно будет наносить татуировки, но чтобы при этом их значение не было оскорбительным. Возможно ношение длинных ногтей, колец и пирсинга в ушах.

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