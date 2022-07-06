В пресс-центре МИЦ «Известия» Роман Вильфанд даст прогноз на вторую половину лета

7 июля в 13:30 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция Романа Вильфанда.

О прогнозе погоды на вторую половину лета, как долго продлится жара в Центральной России, в каких регионах ожидаются аномальные погодные явления расскажет:

— Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить ОНЛАЙН. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

По ссылке https://iz.ru/video/stream/1

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.