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МВД: задержаны помощник министра Умнов и начальник ГИБДД по Петербургу Семенов

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МВД задержало трех петербургских генералов. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба ведомства.

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Речь идет о помощнике министра внутренних дел РФ Сергее Умнове, начальнике УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексее Семенове и бывшем заместителе начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иване Абакумове.

«Они задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются», — сообщили в МВД.

Все трое задержаны по делу о злоупотреблении полномочиями, а именно приобретении личного имущества на средства ведомственного фонда в период с 2016 по 2020 год.

«Установлено, что несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области имущества в целях личного использования», — сообщили в МВД.

Ранее в среду сообщалось, что трех задержанных в Петербурге генералов МВД допросят в Москве. Известно, что в настоящее время Умнов задержан и доставлен в изолятор временного содержания (ИВС) на Петровке.

Накануне сообщалось, что сотрудники центрального аппарата ФСБ проводят обыски у помощника главы МВД России. Кроме того, в тот же день прошли обыски у Семенова. Тогда же в Крыму задержали Абакумова.

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