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РФ направила ноту в техсекретариат ОЗХО о готовящихся украинских провокациях
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РФ направила ноту в техсекретариат ОЗХО о готовящихся украинских провокациях

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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РФ направила ноту в техсекретариат организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о готовящихся украинской стороной провокациях на славянской ТЭС в Николаеве. Об этом в среду, 6 июля, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

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«Мы направили уже соответствующую ноту в технический секретариат (ОЗХО), сообщили о готовящихся планах провокации в Николаевке, сообщили также о том, что провокации украинские националисты собираются организовать и в других местах — в Николаеве, Харькове», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Шульгин отметил, что в общей сложности уже больше двух десятков нот направили в технический секретариат.

По словам постпреда РФ, ОЗХО подтвердила получение этой информации и оперативно распространяет ее среди государств-участников.

5 июля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют взорвать емкости с жидким хлором, расположенные на Славянской ТЭС.

По словам Мизинцева, на территорию насосно-фильтрационной станции было доставлено более 6 л жидкого хлора. Емкости, в которых находится вещество, заминированы.

4 июля Минобороны РФ распространило информацию о минировании мостов в Сумской области для последующего освещения взрыва в СМИ. Цель провокации состоит в том, чтобы обвинить служащих ВС России в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры.

2 июля, по данным МО РФ, украинские боевики обстреляли жилые кварталы в городе Славянске Донецкой Народной Республики, чтобы позже возложить на Россию ответственность за уничтожение мирных жителей.

Ранее, 1 июня, Россия также предупреждала ОЗХО о вероятных провокациях со стороны Украины с использованием химических веществ. Шульгин отметил, что всего за последнее время было направлено 12 вербальных нот с подробной информацией о местах и способах предполагаемых провокаций.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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