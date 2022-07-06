Врач назвала самые частые ошибки правильного питания

В попытке вести здоровый образ жизни люди часто совершают ошибки при соблюдении правильного питания. Об этом 6 июля рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

Самым частым заблуждением специалист назвала употребление апельсинового сока по утрам. По ее словам, стакан этого напитка за завтраком даст большую дозу фруктозы, которая после быстрого расщепления приведет к чувству голода и способствует накоплению жиров.

Также Павлова предостерегла от употребления несбалансированной пищи. Если есть только творог или пить один кефир, то организм не получит необходимого количества белков, жиров и углеводов, а это снова быстро избавит от чувства сытости. Врач посоветовала обязательно добавлять овощи или кусочек хлеба.

Переизбыток жира является еще одной частой ошибкой. Павлова рассказала, что нельзя употреблять слишком много орехов, а жареный бекон нужно полностью исключить из рациона.

«Я вообще не понимаю, как это блюдо может быть в меню современного человека. Ведь это просто бомба по содержанию конечных продуктов гликирования (КПГ), которые дают огромный удар по нашей молодости и здоровья. Вот представьте, нормальный человек может в сутки переработать около 15 тыс. единиц КПГ. А в 100 г жареного бекона таких единиц 97 тыс.», — предупредила эксперт.

Павлова заключила, что при соблюдении здорового образа жизни успех зависит от еды на 90%, так что неправильный рацион может испортить всю пользу от занятий физическими упражнениями.

Ранее, 6 июля, руководитель регионального сосудистого центра «Коммунарка» Анастасия Лебедева рассказала об опасности употребления лекарств в жару. По ее словам, под воздействием высоких температур меняется тонус сосудов, из-за чего лекарственные препараты могут действовать иначе.

Накануне врач-терапевт Виктор Лишин предупредил, что злоупотребление кофе в жару может спровоцировать обезвоживание организма и сердечно-сосудистые заболевания. При этом Лишин допускает употребление не более двух чашек кофе, но рекомендует запивать стаканом воды комнатной температуры. Ледяные напитки специалист советует не пить.