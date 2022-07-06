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Во Внуково задержали американца с психотропными препаратами
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Во Внуково задержали американца с психотропными препаратами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В московском аэропорту Внуково задержали американца, который попытался ввезти в Россию в своем багаже психотропные препараты.

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По данным «Известий», инцидент произошел 29 июня, когда пассажир прилетел в РФ из Стамбула.

При досмотре чемодана мужчины сотрудники аэропорта нашли несколько банок с лекарственными препаратами.

Выяснилось, что с собой гражданин США вез антидепрессанты, спазмолитики и седативные препараты. Разрешительных документов или заключений врача на подобные средства у туриста с собой не было.

Одно из лекарств, которые при себе имел американец, в России признано психотропным. По этой причине туристу может грозить от трех до семи лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.

5 марта сотрудники Шереметьевской таможни задержали выступающую за УГМК двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер. В ручной клади у американки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В Кремле напомнили, что девушка задержана с запрещенными препаратами, и отметили отсутствие политических мотивов в аресте спортсменки.

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