Доля вакансий в строительстве выросла на 35%

Доля вакансий в сфере строительства увеличилась на 35% по сравнению с первым кварталом 2022 года. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Авито Работы» в среду, 6 июля.

Доля вакансий в производстве выросла на 14%, в продажах — на 11%.

В строительной отрасли по-прежнему ощущается дефицит мигрантов, рассказали в девелоперской компании Level Group.



Кроме пандемии, последствия от которой ощущаются до сих пор, определенную роль в этом вопросе сыграли ухудшение ситуации на геополитической арене, возникшие трудности с банковскими переводами в другие страны и падение заработков в иностранной валюте, сказали в компании.



Впрочем, по мере укрепления рубля отток трудовых мигрантов прекратился, добавили в Level Group.



Помимо перечисленных факторов важную роль сейчас играет фактор сезонности: пик строительства частных жилых домов традиционно приходится на весенне-летний период, этим в том числе обусловлен рост спроса на специалистов в строительной области, отметили там.



В целом в топ самых востребованных групп профессий у работодателей на «Авито» по доле вакансий во втором квартале этого года вошли «Производство, сырье, с/х» и «Продажи» (по 18% от всех вакансий на платформе), «Строительство» (13%).

«Объемы промышленного производства в России растут, и у работодателей появляется потребность в новых квалифицированных кадрах. Это подтверждают и данные «Авито Работы»: по итогам второго квартала группа профессий «Производство, сырье, с/х» стала лидером по количеству предложений. На «Авито Вакансии» [работу] в производстве могут найти как опытные, так и начинающие специалисты, а чтобы пользователям было легче ориентироваться среди сотен тысяч предложений, мы отмечаем и выделяем аккаунты проверенных работодателей значком «Компания проверена», — заявил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Как заявил 21 июня глава Минтруда Антон Котяков, санкционное давление, которое оказывается на Россию, сказывается и на рынке труда. По его словам, в последнее время росло количество безработных, регистрируемых в центрах занятости.

В Кремле тогда отметили, что ряд компаний сворачивает производство в РФ, что ведет к неполной занятости или увольнению некоторых граждан, однако тема занятости — приоритет правительства. Там добавили, что принимаются соответствующие меры, чтобы минимизировать последствия.