Народные приметы на праздник Ивана Купала 6 июля

В ночь с 6 на 7 июля начинаются народные гуляния на Ивана Купала. Праздник считается языческим, однако в России давно стал народным. Люди переодеваются в одежды, которые носили на Руси, плетут венки на голову, прыгают через костер, гадают на суженого и судьбу. Таким образом они чтят традиции предков и весело проводят время в летнюю ночь.

С давних времен сохранилось множество примет на Ивана Купала. Приводим наиболее популярные. Однако важно понимать, что с точки зрения науки они не доказаны.

Праздник Ивана Купала 2022 — народные приметы

Чтобы в дом не зашла нечистая сила, у порога кладут крапиву и папоротник.

Большое количество звезд на небе — к хорошему урожаю.

Жилье окуривают травами, чтобы изгнать злых духов.

Травы, которые собраны в этот праздник, наделяются целебными свойствами. Из них полезно готовить отвары и чаи.

Нельзя одалживать деньги, это может быть чревато финансовыми трудностями семьи.

Девушки, которые умоются росой утром 7 июля, надолго сохранят молодость.

В материале «Известий» — история и традиции и Ивана Купала, а также информация о том, что нельзя делать в этот день.

Напоминаем, что 7 июля 2022 года на православном календаре Рождество Иоанна Предтечи.