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Алиханов предложил построить выделенную трассу в Калининград

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Гарантированную наземную связь Калининградской области с Россией может обеспечить строительство новой железной дороги. Об этом 6 июля заявил губернатор региона Антон Алиханов.

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«У нас железная дорога очень много обеспечивает, и нам нужна железнодорожная ветка. Собственно, она уже существует. Можно построить параллельную, например, выделить ее в какое-то отдельное предприятие, сделать какой-то международный режим ее функционирования, чтобы это была гарантированная наземная связь нашего полуэксклава с основной территорией», — сказал Алиханов «РИА Новости».

По словам главы региона, ветка необходима для обеспечения грузового сообщения, но также можно рассмотреть вариант с организацией пассажирских перевозок.

Также Алиханов предложил построить обособленную автомобильную дорогу, с которой нельзя будет свернуть при проезде по территории Литвы.

«Может, какую-то автодорогу внутри этого коридора сделать, которая была бы, скажем так, ограничена каким-то выделенным коридором, за пределы которого невозможно съехать. Хайвей такой, как ж/д, так и автомобильный, без возможности свернуть в Литву в сторону Калининграда» — добавил губернатор.

При этом Алиханов отметил, что строительство транспортных объектов потребует согласия со стороны Литвы и заключения с ней совместных договоренностей.

В полночь 18 июня вступил в силу запрет на транзит некоторых грузов в Калининградскую область из Литвы по железной дороге. Ограничения были введены в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Алиханов назвал решение незаконным.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 29 июня подчеркнула, что Литву будут ждать болезненные ответные меры, если ситуация вокруг транзита в российский регион не нормализуется.

Страны Запада вводят антироссийские санкции на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как подчеркивали в Кремле, к ключевым целям российских военных относятся денацификация и демилитаризация киевского режима.

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