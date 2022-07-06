Instagram и YouTube отключили в Херсонской области

Американский видеохостинг YouTube и социальную сеть Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) отключили в Херсонской области. Об этом в опубликованном в своем Telegram-канале 6 июля рассказал пресс-секретарь военно-гражданской администрации области Сергей Мороз.

«У нас несколько дней назад отключили YouTube. Мы теперь без YouTube, Instagram. Но ничего, обходимся, нормально», — сообщил Мороз.

4 июля заместитель военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева анонсировала полное покрытие территории Херсонской области мобильной связью уже к 15 июля.

2 июля там возобновил деятельность Пенсионный фонд. В первый же день работы отделения верификацию с помощью паспорта, пенсионного удостоверения и идентификационного кода прошли несколько сотен человек.

За день до этого впервые за восемь лет после воссоединения Крыма с Россией в Симферополь выехал автобус из Херсона с пассажирами. 29 июня глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что автобусы, направляющиеся из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области, будут находиться под вооруженной защитой. С 1 мая регион ввел в обращение рубли.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Республикой Крым.

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