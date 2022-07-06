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Выплату по ОСАГО после ДТП можно будет получить онлайн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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К 1 января 2025 года все участники российского рынка страховых услуг будут обязаны внедрить сервис электронного урегулирования убытков по ОСАГО после ДТП, об этом сообщил Банк России 6 июля.

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Уже через несколько лет водители смогут получать компенсацию от страховой компании в онлайн-режиме, без посещения офиса компании. В ведомстве отметили, что старт программы по всей стране запланирован 1 января 2025 года.

В Центральном банке уточнили, что если у некоторых страховых компаний сервис электронного урегулирования убытков по ОСАГО заработает раньше обозначенного срока, то регулятор не будет запрещать его работу. Внедрить в добровольном порядке дистанционный формат страховые компании смогут в любой момент.

По новой схеме работы предусмотрен даже дистанционный осмотр автомобиля, но при условии, что владелец сможет самостоятельно предоставить качественные фото и видео повреждений, полученных в ДТП. Однако в таком случае для получения выплаты потребуется одобрение страховой компании.

Пока через интернет российским автомобилистам доступна только покупка полиса ОСАГО.

6 июня «Известия» сообщили, что россиянам стали чаще навязывать допзащиту при покупке ОСАГО. Чаще всего клиентам предлагают оформить пакетный продукт с обязательной автогражданкой, в который входит также допзащита, например полис от несчастных случаев и болезней или каско.

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