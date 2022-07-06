Алиханов указал на возможность Литвы продолжить покупать электроэнергию у России

В случае выхода Литвы из соглашения энергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) у нее все еще останется техническая возможность приобретать электроэнергию у РФ. Такое заявление в среду, 6 июля, сделал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Техническая, несомненно, конечно. Они пока не вышли из БРЭЛЛ, они могут покупать у нас. Смогут, никто же сетевое хозяйство не демонтирует, ни мы, ни они. Такая возможность у них гипотетически будет сохранена, и она и есть сейчас и гипотетически, и фактически», — рассказал Алиханов в беседе с «РИА Новости».

22 июня президента Литвы Гитанас Науседа сообщил о возможном отключении государства от энергосистемы БРЭЛЛ в качестве ответной меры на запрет транзита грузов в Калининградскую область. Он также указал на то, что его страна к этому готова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ответные меры России будут практическими. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ведение работы над ответными мерами, однако подробности раскрывать не стал.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Запрет касался транзита железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто.

Тогда Алиханов заявил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.