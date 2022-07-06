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Аномальная жара стала причиной обрушений на новом мосту в Благовещенске

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В Благовещенске на строящемся через реку Зею мосту произошла нештатная ситуация. В результате расширения металла сместились временные металлоконструкции накаточных устройств.

Амурская служба новостей со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области пишет, что причиной расширения металла и последующего смещения конструкций стала аномально высокая температура воздуха.

Специалисты оперативно приняли технические решения, и на мостовые конструкции ЧП не повлияло. Пострадавших в результате случившегося нет. Работа на объекте продолжается в штатном режиме.

ИА PriamurMedia в свою очередь сообщает, что сегодня, 6 июля, в одном из городских пабликов появилось видео, на котором можно заметить, как на новом мосту через Зею произошло обрушение части конструкции. Она лежит на боку, а в некоторых местах металл сильно смят.

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