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В Госдуме обвинили США в пандемии коронавируса
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В Госдуме обвинили США в появлении COVID-19

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин возложил на США ответственность за пандемию коронавируса. Об этом он написал 6 июля в Telegram.

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Спикер нижней палаты парламента процитировал заявление ученого Джеффри Сакса о том, что COVID-19 вышел из американских биотехнологических лабораторий, а его распространение не было естественным.

«Сегодня, когда звучат подобные обвинения, [президент США Джо] Байден молчит. Боится, что мир узнает правду об истинном виновнике пандемии. Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей — последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность», — ответил на это Володин.

Он призвал остановить и рассекретить военные биологические разработки США, а также потребовал от Соединенных Штатов компенсировать убытки всем пострадавшим от пандемии.

13 июня специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов высказал мнение, что несмотря на отсутствие реальных доказательств, не стоит полностью исключать теорию о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

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