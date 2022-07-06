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Алиханов предложил построить выделенную дорогу в Калининград

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил построить выделенную железную дорогу через территорию Литвы. Об этом он заявил 6 июля «РИА Новости».

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«У нас железная дорога очень много обеспечивает, и нам нужна железнодорожная ветка. Собственно, она уже существует. Можно построить параллельную, например, выделить ее в какое-то отдельное предприятие, сделать какой-то международный режим ее функционирования, чтобы это была гарантированная наземная связь нашего полуэксклава с основной территорией», — сказал глава региона.

Он уточнил, что имеет в виду в первую очередь грузовое сообщение, но можно обсудить и организацию пассажирских перевозок. Также он предложил проложить выделенную автотрассу.

«Может, какую-то автодорогу внутри этого коридора сделать, которая была бы, скажем так, ограничена каким-то выделенным коридором, за пределы которого невозможно съехать. Хайвей такой, как железнодорожный, так и автомобильный, без возможности свернуть в Литву в сторону Калининграда. Почему бы и нет?» — отметил Алиханов.

Губернатор указал, что для таких проектов понадобится заключить соответствующие договоренности с Литвой.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. При этом, говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.

Алиханов назвал, в свою очередь, запрет на транзит незаконным. По его мнению, такие решения могут иметь далекоидущие последствия для ЕС. Он также отметил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

4 июля в Кремле сообщили, что все еще ждут урегулирования этой ситуации, но и различные сценарии в случае худшего развития событий прорабатываются.

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