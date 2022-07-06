Бабушка погибшей в Донецке 10-летней девочки рассказала об обстрелах ВСУ

Светлана Викторовна, бабушка десятилетней девочки, которая погибла в Донецке от обстрелов со стороны военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказала 6 июля корреспонденту телеканала «Известия» Александру Сафиулину о том, что произошло.

«Бабушка я родная внучки своей, которая вчера погибла. Десять лет. Кому что сказать, где слова найти? Кто мне ее вернет? <…> Я вчера только просила – доча, забери детей, приезжай ко мне. Это было десять утра, а в пять часов вечера это уже случилось», — сообщила Светлана Викторовна.

Она также отметила, что дочь с внучкой проживали в Донецке.

Накануне в Ворошиловском районе города в результате обстрела погибла 10-летняя девочка.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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