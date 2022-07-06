Имя Героя России Носова присвоили катеру Балтийского флота «Грачонок»

Новейшему противодиверсионному катеру проекта 21980 «Грачонок», который недавно получил на вооружение Балтийский флот, присвоено имя Героя России гвардии капитана Владимира Носова, погибшего в бою в ходе спецоперации. Соответствующий приказ был отдан Главнокомандующим Военно-морским флотом.

«Грачонок» предназначен для борьбы с подводными диверсантами и поддержки действий боевых пловцов. Катер оснащен пулеметной установкой, противодиверсионными гранатометами, переносными зенитно-ракетными комплексами и радиоэлектронным вооружением.

Базироваться он будет в Балтийске, где служил и откуда ушел в свой последний поход гвардии капитан Носов. На Балтийском флоте он стал первым Героем России в ходе спецоперации. За свой подвиг командир десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты был награжден посмертно.

12 марта около часа ночи в районе населенного пункта Октябрьский в Донецкой области личный состав десантно-штурмовой роты под командованием Носова вступил в бой с вооруженными формированиями Украины, численность которых на тот момент превосходила.

Несмотря на это, десантно-штурмовая рота не дала противнику пройти дальше и остановила наступления, уничтожив две боевые машины пехоты, а также около 30 украинских военнослужащих.

В районе трех часов ночи десантно-штурмовая рота попала под шквальный огонь ВСУ из стрелкового оружия и пулеметов боевых машин пехоты. Командование Носова позволило отбить наступление противника и не допустить потерь среди личного состава.

Рота капитана Носова продолжала держать оборону еще несколько дней. С 18 по 25 марта рота закрепилась в населенном пункте Любимовка Запорожской области. За тот период рота под командованием Носова уничтожила три диверсионно-разведывательные группы противника и взяла в плен 10 военнослужащих ВСУ, включая одного офицера.

Утром 26 марта украинские боевики начали наступление на другое подразделение морской пехоты, дислоцировавшееся в соседнем населенном пункте. Носов с личным составом сводного подразделения выдвинулся для оказания помощи своим боевым товарищам. В результате боя сводная рота, возглавляемая Носовым, сорвала наступление ВСУ и спасла подразделение морской пехоты от окружения и полного разгрома. Своими действиями он сохранил жизни многих бойцов. В тот же день в ходе боя был смертельно ранен.

«Он был хороший офицер, я горжусь, что служу на катере, названном в его честь. К нему можно было всегда подойти, обратиться. Настоящий офицер», — рассказал старшина первой статьи Михаил Ерасов.

Носов был родом из Коми. Глава республики Владимир Уйба сообщил, что именем Героя России будет названа улица в Калининградской области.

«И (его именем будет названа. — Ред.) родная кадетская школа в селе Коровий Ручей (в Усть-Цилемском районе Коми. — Ред.). Мы будем свято чтить и помнить Владимира Носова», — сказал Уйба.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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