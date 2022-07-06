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Имя Героя России Носова присвоили катеру Балтийского флота «Грачонок»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Новейшему противодиверсионному катеру проекта 21980 «Грачонок», который недавно получил на вооружение Балтийский флот, присвоено имя Героя России гвардии капитана Владимира Носова, погибшего в бою в ходе спецоперации. Соответствующий приказ был отдан Главнокомандующим Военно-морским флотом.

«Грачонок» предназначен для борьбы с подводными диверсантами и поддержки действий боевых пловцов. Катер оснащен пулеметной установкой, противодиверсионными гранатометами, переносными зенитно-ракетными комплексами и радиоэлектронным вооружением.

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Базироваться он будет в Балтийске, где служил и откуда ушел в свой последний поход гвардии капитан Носов. На Балтийском флоте он стал первым Героем России в ходе спецоперации. За свой подвиг командир десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты был награжден посмертно.

12 марта около часа ночи в районе населенного пункта Октябрьский в Донецкой области личный состав десантно-штурмовой роты под командованием Носова вступил в бой с вооруженными формированиями Украины, численность которых на тот момент превосходила.

Несмотря на это, десантно-штурмовая рота не дала противнику пройти дальше и остановила наступления, уничтожив две боевые машины пехоты, а также около 30 украинских военнослужащих.

В районе трех часов ночи десантно-штурмовая рота попала под шквальный огонь ВСУ из стрелкового оружия и пулеметов боевых машин пехоты. Командование Носова позволило отбить наступление противника и не допустить потерь среди личного состава.

Рота капитана Носова продолжала держать оборону еще несколько дней. С 18 по 25 марта рота закрепилась в населенном пункте Любимовка Запорожской области. За тот период рота под командованием Носова уничтожила три диверсионно-разведывательные группы противника и взяла в плен 10 военнослужащих ВСУ, включая одного офицера.

Утром 26 марта украинские боевики начали наступление на другое подразделение морской пехоты, дислоцировавшееся в соседнем населенном пункте. Носов с личным составом сводного подразделения выдвинулся для оказания помощи своим боевым товарищам. В результате боя сводная рота, возглавляемая Носовым, сорвала наступление ВСУ и спасла подразделение морской пехоты от окружения и полного разгрома. Своими действиями он сохранил жизни многих бойцов. В тот же день в ходе боя был смертельно ранен.

«Он был хороший офицер, я горжусь, что служу на катере, названном в его честь. К нему можно было всегда подойти, обратиться. Настоящий офицер», — рассказал старшина первой статьи Михаил Ерасов.

Носов был родом из Коми. Глава республики Владимир Уйба сообщил, что именем Героя России будет названа улица в Калининградской области.

«И (его именем будет названа. — Ред.) родная кадетская школа в селе Коровий Ручей (в Усть-Цилемском районе Коми. — Ред.). Мы будем свято чтить и помнить Владимира Носова», — сказал Уйба.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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